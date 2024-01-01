В Прикамье установили мемориальную доску участникам Великой Отечественной войны Объект появился на месте исчезнувшей деревни Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В Верещагинском городском округе установили мемориальную доску землякам-участникам Великой Отечественной войны и обустроили родник на территории бывшей деревни Воловцево. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Этот населённый пункт находится недалеко от Гаврюхино на трассе Зюкайка—Карагай. Проект по благоустройству территории реализовали за счёт средств местного бюджета и неравнодушных жителей. Инициатором установки мемориальной доски был Леонид Томилов.

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

«Историческая память о предках, которые воевали за Родину, увековечена здесь. За каждым именем, высеченном на мемориальной плите, — судьба человека», — рассказал первый заместитель главы округа Дмитрий Нохрин.

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