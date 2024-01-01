Елена Синица
«Лента» расширила ассортимент местных товаров в гипермаркетах Перми
В ассортименте появились свыше 40 новинок от восьми производителей
Торговая сеть «Лента» расширила ассортимент местных товаров в гипермаркетах Перми. Об этом сообщает пресс-служба сети.
Так, в ассортименте появились свыше 40 новинок от восьми производителей. В частности, это замороженные посекунчики, колбасы, мармелад, сыры, масло, мёд, кондитерские и хлебобулочные изделия. Теперь «Лента» сотрудничает с 53 локальными производителями в Перми. Уточняется, что почти вся продукция относится к товарам средней цены.
С начала года спрос на эту продукцию вырос на 20-60% в зависимости от категории.
По словам дивизионного директора «Ленты» Олеси Форос, продукция локальных поставщиков поддерживается со стороны компании. Например, на полках есть специальные вставки «Местный производитель». На сегодняшний день в гипермаркетах представлено свыше 700 товаров от производителей Прикамья.
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