Елена Синица «Лента» расширила ассортимент местных товаров в гипермаркетах Перми В ассортименте появились свыше 40 новинок от восьми производителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торговая сеть «Лента» расширила ассортимент местных товаров в гипермаркетах Перми. Об этом сообщает пресс-служба сети.

Так, в ассортименте появились свыше 40 новинок от восьми производителей. В частности, это замороженные посекунчики, колбасы, мармелад, сыры, масло, мёд, кондитерские и хлебобулочные изделия. Теперь «Лента» сотрудничает с 53 локальными производителями в Перми. Уточняется, что почти вся продукция относится к товарам средней цены.

С начала года спрос на эту продукцию вырос на 20-60% в зависимости от категории.

По словам дивизионного директора «Ленты» Олеси Форос, продукция локальных поставщиков поддерживается со стороны компании. Например, на полках есть специальные вставки «Местный производитель». На сегодняшний день в гипермаркетах представлено свыше 700 товаров от производителей Прикамья.













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