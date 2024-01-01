Елена Синица В выходные 19 и 20 октября в Перми будут усиленно ловить нетрезвых водителей Особое внимание уделят пресечению нарушений на пешеходных переходах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни 19 и 20 октября сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилят контроль за дорожным движением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

В частности, дорожные полицейские будут пресекать грубые нарушения ПДД, выявлять нетрезвых водителей. Особое внимание уделят пресечению нарушений на пешеходных переходах, а также среди самих пешеходов, добавили в Госавтоинспекции.

В ведомстве также напомнили, что о случаях нетрезвого вождения можно сообщить по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.





Ранее сообщалось, что на новой развязке на улице Строителей в Перми планируется перенастроить работу светофоров. Сейчас они включены в работу по проектным настройкам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.