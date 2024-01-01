Елена Синица На новой развязке на ул. Строителей в Перми планируют перенастроить светофоры Сейчас светофоры включены в работу по проектным настройкам Поделиться Твитнуть

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В Перми планируется перенастроить светофоры на новой развязке на ул.Строителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта в комментариях, отвечая на жалобу одного из автомобилистов.

Под постом об открытии движения по магистрали ул. Строителей (от ул. Строителей до площади Гайдара) пермяк написал, что необходимо работать со светофорами, так как в день открытия развязки автомобилисты встали в многокилометровую пробку.

В ответ министерство транспорта сослалось на краевое Управление автомобильных дорог и транспорта: светофоры включены в работу по проектным настройкам. Однако в ведомстве уверили, что сейчас совместно с Центром безопасности дорожного движения ведётся адаптация и перенастройка светофоров.

Напомним, что утром 17 октября в Перми в районе ДКЖ и на шоссе Космонавтов образовались серьёзные пробки. Участок ул. Строителей оказался закрыт для проезда, в результате пробка растянулась от Трамвайной улицы. Встряли в пробку и автомобилисты на шоссе Космонавтов, общественный транспорт задерживался примерно на 50 минут.

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