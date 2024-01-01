Елена Синица Ученики пермской гимназии пожаловались на обыски и угрозы из-за вейпов В департаменте образования заявили, что нарушений прав обучающихся не зафиксировано Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ученики МАОУ «Гимназия № 2» в Перми пожаловались на массовые обыски и угрозы со стороны учителей из-за вейпов. По информации perm.aif.ru, детей приглашали к представителям администрации учреждения и просили назвать имена других учащихся, которые курят электронные сигареты.

Источник издания уточнил, что детей целыми классами просили написать объяснительные, мотивируя это угрозами постановки на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних. У некоторых детей осмотрели сумки.

По версии городского департамента образования ситуация обстояла несколько иначе: объяснительных не требовали, обыски не проводились. Однако школьников отправили к социальному педагогу, также были привлечены замдиректора по воспитательной работе и педагог-психолог. Беседы проводили в присутствии родителей детей, нарушений прав обучающихся не зафиксировано, сказали в департаменте.









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