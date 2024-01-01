Алёна Бронникова
Первый замглавы Дзержинского района Перми покинул должность
Дмитрий Ракицкий проработал на этом посту восемь месяцев
Первый заместитель главы Дзержинского района Перми Дмитрий Ракицкий принял решение об уходе с должности. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источник.
Последним днём работы на посту в районной администрации Ракицкого стало 18 октября. По данным издания, причиной увольнения стало решение о трудоустройстве в коммерческую организацию. В данный момент претендентов на замещение должности пока нет.
Дмитрий Ракицкий был назначен на пост замглавы района в феврале вместо осуждённого за превышение должностных полномочий Николая Ракинцева. Курировал вопросы благоустройства, ЖКХ, градостроительства, потребительского рынка, призыва граждан на военную службу и пр. Ранее работал в администрации Индустриального района, был начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений.
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