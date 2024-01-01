Алёна Бронникова Первый замглавы Дзержинского района Перми покинул должность Дмитрий Ракицкий проработал на этом посту восемь месяцев Поделиться Твитнуть

Первый заместитель главы Дзержинского района Перми Дмитрий Ракицкий принял решение об уходе с должности. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источник.

Последним днём работы на посту в районной администрации Ракицкого стало 18 октября. По данным издания, причиной увольнения стало решение о трудоустройстве в коммерческую организацию. В данный момент претендентов на замещение должности пока нет.

Дмитрий Ракицкий был назначен на пост замглавы района в феврале вместо осуждённого за превышение должностных полномочий Николая Ракинцева. Курировал вопросы благоустройства, ЖКХ, градостроительства, потребительского рынка, призыва граждан на военную службу и пр. Ранее работал в администрации Индустриального района, был начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений.

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