Алёна Бронникова Двоих пермяков осудили за организацию производства и продажи наркотиков Их приговорили к 8 и 10 годам колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вынесли приговор двоим мужчинам, организовавшим производство и продажу наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

«В августе 2023 года сотрудниками Управления задержаны два жителя Пермского края, организовавшие производство и сбыт сильнодействующих наркотических средств. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство в крупном размере», — добавили в ведомстве.

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 228.3 УК РФ. Орджоникидзевский районный суд Перми признал участников виновными. Организатора приговорили к 10 годам лишения свободы, соучастника — к восьми годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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