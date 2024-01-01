Дело организаторов нарколаборатории в Пермском крае направлено в суд Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Они обвиняются в незаконном производстве наркотиков, а также в приобретении, хранении и перевозке сырья для них в особо крупном размере.

По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемые организовали на территории Прикамья нарколабораторию. Для неё они приспособили арендованный частный жилой дом в отдалённом населённом пункте региона, разместили там необходимое оборудование, специальную химическую посуду и реактивы. Всего злоумышленниками было изготовлено и приготовлено к сбыту более 40 кг наркотического средства.

В ноябре прошлого года мужчин арестовали. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота более 300 кг прекурсоров наркотических средств.

Уголовное дело по существу рассмотрит Пермский краевой суд.

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