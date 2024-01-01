Елена Синица Вахтовиков из Пермского края арестовали за курение в самолёте По решению суда им назначили наказание в виде семи суток ареста каждому Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово 16 октября поступило сообщение о том, что к прибывшему из Благовещенска воздушному судну требуется наряд полиции.

Как выяснилось, двое вахтовиков из Пермского края во время полёта курили в туалетной комнате самолёта. Бортпроводники сделали им замечание, но пассажира стали возмущаться, выражаться нецензурно и оскорблять представителей авиакомпании.

Нарушителей доставили в дежурную часть транспортной полиции, в отношении них составили административные протоколы. По решению суда им назначили наказание в виде семи суток ареста каждому.





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