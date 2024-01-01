Елена Синица Порядка 59% жителей ПФО не хотели бы, чтобы их дети осваивали рабочую специальность Своё несогласие чаще выражали представители области «Финансы, бухгалтерия» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

41% опрошенных жителей Приволжского ФО, в том числе Пермского края, хотели бы, чтобы их дети (будущие дети) освоили рабочую специальность. Для сравнения, в целом по стране такой ответ дали 43% респондентов. Об этом сообщается в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

Интересно, что чаще других положительные ответы давали юристы, работники сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Управление персоналом, тренинги» (51%). А вот 59% жителей ПФО не согласны с тем, чтобы их дети пошли в рабочие. Своё несогласие чаще выражали представители областей «Финансы, бухгалтерия» (68% из них), «Наука, образование» (66%) и «Информационные технологии» (63%).

Лояльнее других к рабочим профессиям в Центральном ФО, говорится в исследовании.





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