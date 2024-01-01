Зарина Ситдикова Сокращение спроса привело к снижению инфляции в Прикамье на 0,75% При этом показатели региона в сентябре остаются выше общероссийских Поделиться Твитнуть

Пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России

В сентябре 2024 года годовая инфляция в Пермском снизилась относительно предыдущего месяца на 0,75%. Показатель составил 8,77%, что выше общероссийских значений (8,63%). Об этом сообщает пресс- служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

По данным ЦБ, замедление инфляции в регионе в основном произошло из-за расширения предложения ряда товаров и услуг и охлаждения избыточного потребительского спроса.

Заметнее всего снижение годового темпа прироста цен наблюдается в непродовольственном секторе. Этот показатель сократился на 0,91 п.п. — с 7,19% в августе до 6,28% в сентябре. Аналитики ЦБ обращают внимание на охлаждение интереса потребителей к подержанным иномаркам, а также на снижение цен на топливо из-за возобновления запрета на экспорт бензина и увеличения его поставок на внутренний рынок.

В продовольственном секторе инфляция снизилась на 0,86 п.п. — до 8,36% (в августе — 9,22%). К этому привёл рост предложения по отдельным категориям свежих плодово-овощных культур, дополнительные импортные поставки товаров и увеличение внутреннего производства.

Меньше всего сокращение годового темпа прироста цен затронуло сферу услуг. Показатель изменился всего на 0,32 п.п. — с 12,61% в августе до 12,29%. Замедлился, в частности, рост цен на аренду двухкомнатных квартир и сотовую связь, снизилась плата за вывоз мусора.

«Расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг… Для снижения инфляции к 4% необходимы более сдержанный рост спроса и жёсткие денежно-кредитные условия», — заключили в Банке России.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в сентябре в Пермском крае большинство фруктов подешевели на 1-17,3%, за исключением апельсинов — они выросли в цене на 15,8%.

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