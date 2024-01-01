Елена Синица
В Прикамье подорожали апельсины, красная икра и рыба
На 0,2% увеличилась стоимость продукции в сфере общественного питания
В Пермском крае большинство фруктов подешевели на 1-17,3%, за исключением апельсинов — они выросли в цене на 15,8%. Такие данные приводит Пермьстат.
Кроме этого, замечено значительное повышение цены на икру лососевых рыб (на 9,5%), рыбу живую и охлаждённую (на 7,2%), сельдь солёную (на 3,4%). На 1,4-7,8% зафиксировано удорожание хлеба, чая, зефира, пастилы, конфет, сметаны, сливок, глазированных сырков, сыров, молока, сливочного масла.
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