Елена Синица В Прикамье подорожали апельсины, красная икра и рыба На 0,2% увеличилась стоимость продукции в сфере общественного питания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае большинство фруктов подешевели на 1-17,3%, за исключением апельсинов — они выросли в цене на 15,8%. Такие данные приводит Пермьстат.

Кроме этого, замечено значительное повышение цены на икру лососевых рыб (на 9,5%), рыбу живую и охлаждённую (на 7,2%), сельдь солёную (на 3,4%). На 1,4-7,8% зафиксировано удорожание хлеба, чая, зефира, пастилы, конфет, сметаны, сливок, глазированных сырков, сыров, молока, сливочного масла.

В то же время немного дешевле (-0,8-3,8%) стали рис, консервы, вермишель, сахар, какао, овсяная крупа, кура. На 0,2% увеличилась стоимость продукции в сфере общественного питания.





Ранее сообщалось , что в России продовольственные товары за сентябрь стали дороже на 0,95%, не считая плодоовощной продукции, которая подешевела на 4,17%.









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