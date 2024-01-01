Елена Синица В Прикамье мать водителя выплатит 120 тысяч рублей пострадавшей в ДТП девочке На момент случившегося водителю не было 16-ти лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском районе женщина обратилась в суд с требованием взыскать с матери несовершеннолетнего водителя компенсацию в 750 тыс. руб. за наезд на её дочь. На момент случившегося водителю не было 16-ти лет, поэтому административное дело в отношении него было прекращено. Об этом сообщает «Рифей».

Пострадавшая девочка долгое время не могла ходить в школу, а также заниматься физическими нагрузками. Во время судебных разбирательств ответчица заявила в суде, что её сын дохода не имеет, а она не работает и имеет на иждивении трёх детей.

Тем не менее по решению суда ответчица должна выплатить компенсацию морального вреда, но в размере 120 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что жительницу Пермского края будут судить за двойное убийство, она зарезала мужчину и сожгла заживо женщину.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.