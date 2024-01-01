Жительницу Прикамья будут судить за двойное убийство
Она зарезала мужчину и сожгла женщину заживо
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39-летней жительнице Кунгура предъявлено обвинение в жестоких преступлениях — она убила мужчину и сожгла женщину заживо.
Кунгурячка обвиняется сразу по нескольким пунктам ст. 105 УК РФ (Убийство) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).
По данным следствия, в ночь на 4 февраля 2024 года она участвовала в застолье со своими знакомыми. Во время ссоры убила мужчину ножом, а затем подожгла дом, чтобы скрыть следы. И в нём сгорела её знакомая. После пожара на пепелище были обнаружены тела 63-летнего мужчины и 64-летней женщины.
Поджигательница была заключена под стражу во время следствия.
«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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