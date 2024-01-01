Стало известно, почему эвакуировали студентов и преподавателей из пермского вуза В Пермский университет им. Плеханова пришло сообщение о бомбе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из университета им. Плеханова 17 октября эвакуировали студентов и преподавателей. Причиной оказалось сообщение о ложном минировании.

Как сообщил Минтербез, на электронную почту в РЭУ им. Плеханова поступило анонимное сообщение об угрозе террористического акта. После чего была проведена эвакуация всех, кто находился в это время в университете.





Специалисты проверили всё здание. Сообщение оказалось ложным: взрывные устройства не были обнаружены.









При обнаружении подозрительных предметов правоохранительные органы советуют звонить немедленно по номеру «112».

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