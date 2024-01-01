Стало известно, почему эвакуировали студентов и преподавателей из пермского вуза
В Пермский университет им. Плеханова пришло сообщение о бомбе
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Из университета им. Плеханова 17 октября эвакуировали студентов и преподавателей. Причиной оказалось сообщение о ложном минировании.
Как сообщил Минтербез, на электронную почту в РЭУ им. Плеханова поступило анонимное сообщение об угрозе террористического акта. После чего была проведена эвакуация всех, кто находился в это время в университете.
Специалисты проверили всё здание. Сообщение оказалось ложным: взрывные устройства не были обнаружены.
Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми задержали двух мужчин из-за боевой гранаты, обнаруженной на автовокзале города.
При обнаружении подозрительных предметов правоохранительные органы советуют звонить немедленно по номеру «112».
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