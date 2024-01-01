После массовой гибели рыбы прокуратура выявила нарушения в работе Пермской ГРЭС Надзорное ведомство вынесло представление энергетикам Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку информации о повышенной температуре воды в Камском водохранилище и возможной гибели водных биологических ресурсов. Сообщается, что надзорное ведомство выявило нарушения при сбросе сточных вод в водный объект в марте этого года.

«Специалисты Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству обследовали водный объект в районе отводящего канала Пермской ГРЭС и установили наличие высокой температуры воды, доходившей до значений +22°С при температуре в водохранилище и подводящем канале не более +2°С и нормативе не более +8 °С», — сообщают в прокуратуре Пермского края.

По итогам проверки прокуратура вынесла руководству филиала «Пермская ГРЭС» представление, которое общество пыталось оспорить в суде.

Однако арбитражный суд Пермского края акт прокурорского реагирования признал законным и обоснованным.

Ранее «Новый компаньон» напомним, сообщал, что рыбоводное хозяйство из Добрянки хочет взыскать с энергетиков 20 миллионов рублей за гибель рыбы. Компания обратилась с иском к пермской ГРЭС в Арбитражный суд Пермского края. В марте этого года из-за резкого повышения температуры воды на рыбной ферме погибло 12 тонн форели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.