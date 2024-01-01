За гибель рыбы прикамским энергетикам предъявили иск на 20 млн рублей «ДоброFish» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к Пермской ГРЭС Поделиться Твитнуть

Добрянское рыбоводное хозяйство «ДоброFish» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к Пермской ГРЭС.

Хозяйство оценивает нанесённый энергетиками ущерб в 19,9 млн руб., сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В марте этого года, напомним, на рыбной ферме погибло 12 тонн форели из-за резкого повышения температуры воды на Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС, где находится ферма. Температура воды, по сообщениям местных СМИ, повысилась до 30 градусов, хотя не должна превышать 12-15. После массовой гибели рыбы, компания была вынуждена закрыть направление по выращиванию форели.



Напомним, осетровая ферма «Доброfish» в Добрянке — единственный в Пермском крае производитель чёрной икры. Это семейная ферма, где работает небольшая команда из 15 человек.

Ферма предлагает свежую рыбу премиум-класса: стерлядь, осётр. Здесь принимают всех желающих порыбачить, понаблюдать за жизнью осетровых — от малька до взрослой особи, попробовать и приобрести местные деликатесы — чёрную икру и осетрину.

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