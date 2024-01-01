Красивые снимки ледяных цветов на Чусовой выложили инспекторы природного парка «Пермский» На реке Чусовой образовались ледяные кристаллы Поделиться Твитнуть

Фото: государственный инспектор в области охраны окружающей среды Чусовского участка природного парка "Пермский" Л.В. Каменских

В Прикамье распустились «цветы». На реке Чусовой образовались красивые ледяные кристаллы.

Эксперты говорят, что это редкое явление, и оно так и называется — «ледяные цветы».

«Возникнуть такие «кустики» ледяных кристаллов могут только на тонком, свежем слое льда», — объясняют в дирекции ООПТ Пермского края.

Эффект создаётся при большой разнице между температурами воздуха и воды. Когда вода в реке ещё достаточно теплая, а воздух холодный, водяные капли у поверхности воды кристаллизуются. Кристаллы хаотично движутся, налипают друг на друга и образуют красивые ледяные цветы.

Фото: государственный инспектор в области охраны окружающей среды Чусовского участка природного парка "Пермский" Л.В. Каменских

Ледяные цветы появляются в абсолютно безветренные дни. Они недолговечны и исчезают при нарастании льда.



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