Красивые снимки ледяных цветов на Чусовой выложили инспекторы природного парка «Пермский»
На реке Чусовой образовались ледяные кристаллы
В Прикамье распустились «цветы». На реке Чусовой образовались красивые ледяные кристаллы.
Эксперты говорят, что это редкое явление, и оно так и называется — «ледяные цветы».
«Возникнуть такие «кустики» ледяных кристаллов могут только на тонком, свежем слое льда», — объясняют в дирекции ООПТ Пермского края.
Эффект создаётся при большой разнице между температурами воздуха и воды. Когда вода в реке ещё достаточно теплая, а воздух холодный, водяные капли у поверхности воды кристаллизуются. Кристаллы хаотично движутся, налипают друг на друга и образуют красивые ледяные цветы.
Ледяные цветы появляются в абсолютно безветренные дни. Они недолговечны и исчезают при нарастании льда.
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