На Алтае пострадал турист из Перми из-за камнепада Пермяк в составе группы находился в горах Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по республике Алтай

В районе села Акташ на Курайском хребте на Алтае группа туристов попала под камнепад. В результате погибла 18-летняя студентка из Бердска Новосибирской области. Она скончалась на месте. Среди пострадавших оказались также 21-летний пермяк и 23-летняя девушка из Иркутской области. Обоих эвакуировали с травмами и доставили в больницу. У девушки травма головы, а у пермяка травма ноги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике Алтай.

После инцидента следователи СК начали проверку. Позже они возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным СУ СКР по республике Алтай, 14 октября около 13:00 примерно в 10 км от с. Акташ Улаганского района на горном хребте Курайский группа туристов из числа студентов Новосибирского госуниверситета попала под камнепад.

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