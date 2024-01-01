В Перми на два дня закроют участок Соликамского тракта Движение ограничат из-за ремонта дороги Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

С полуночи 19 октября до 6 утра 20 октября в Перми для автобусов перекроют участок ул. Соликамской - от ул. Гашкова до ул. Кизеловской. В это время автобусные маршруты № 18, 32 и 24 пустят в объезд. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми.

Автобусы № 18 и 32 будут следовать по ул. Веденеева, Лянгасова, Целинной, Ивана Франко и Гашкова. Автобусы маршрута № 24 вместо ул. Соликамской и ул. Веденеева будут курсировать по улицам Лянгасова, Целинной, Ивана Франко и Гашкова.

Напомним, ранее в Перми вновь ограничили движение на участке ул. Свердловской от ул. Окулова до ул. Монастырской. Сквозной проезд здесь невозможен до 1 ноября. В период действия временных ограничений подрядная организация должна обеспечить доступ к расположенным на улице объектам либо со стороны ул. Окулова, либо с ул. Монастырской.

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