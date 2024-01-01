Елена Синица Жительница Прикамья перевела мошенникам 4,5 млн рублей Женщина перевела деньги на «безопасный счёт» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чернушке Пермского края завели уголовное дело по факту мошенничества. Местная жительница обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ей в мессенджере позвонила женщина, которая представилась сотрудницей федеральной службы по финансовому мониторингу. С её слов, мошенники пытались похитить деньги со счетов жительницы Прикамья, а чтобы им помешать, нужно перевести деньги на «безопасный счёт». Так женщина перевела на разные счета около 4,5 млн руб.





Сейчас расследование уголовного дела продолжается.





В полиции напомнили, что при малейшем подозрении, что вы общаетесь со злоумышленником, нужно прекратить общение. Также не стоит совершать какие-либо действия по указанию телефонного собеседника. Если вы уже стали жертвой аферистов, нужно обратиться в полицию.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.