«Тайны горы Крестовой» вошёл в топ-7 наиболее запомнившихся жителям Прикамья фестивалей Поделиться Твитнуть

На круглом столе, посвящённом развитию культурной среды в регионе, было представлено исследование социологического агентства «СВОИ» на тему «Культурная жизнь Пермского края в оценках пермяков». Общественное обсуждение прошло на площадке конференц-зала газеты «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным социологического опроса жителей Пермского края от 18 лет, театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», который ежегодно проходит в Губахе при поддержке компании «Метафракс Кемикалс», вошёл в семёрку наиболее запомнившихся фестивалей наряду с Дягилевским фестивалем, «Небесной ярмаркой», «Белыми ночами в Перми» и другими масштабными культурными событиями.

В круглом столе приняли участие министр культуры Пермского края Алла Платонова, директор АНО «Центр развития кинопроизводства» Алёна Семерикова-Волкова, директор Пермского музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, директор Пермского театра юного зрителя Артём Агеев, директор социологического агентства «СВОИ» Александр Нода и другие эксперты.

Опыт участия бизнеса в развитии культурной среды представила директор по стратегическим коммуникациям АО «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова. Она рассказала о наиболее значимых долгосрочных проектах в сфере искусства, поддержку которым оказывает предприятие. Среди них, в частности, иммерсивный передвижной выставочный проект «Химия искусства», который реализует Пермская художественная галерея, и совместный с Пермским театром оперы и балета проект Womenintheart.Permedition в рамках образовательной программы Дягилевского фестиваля. Визитной карточкой не только Губахи, но и всего Пермского края стал театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», который проводится по инициативе «Метафракса» в Губахе с 2012 года.

По словам Марии Коноваловой, среди причин успеха этих проектов, помимо их востребованности культурным сообществом и высокого качества исполнения, является объединение усилий заинтересованных сторон — министерства культуры Пермского края, культурных институций региона и бизнеса. Кроме того, большое значение имеет долгосрочный характер и преемственность реализуемых инициатив. В связи с этим важной представляется позиция руководства компании «Метафракс Кемикалс» и холдинга Росхим, сохраняющих приоритеты меценатской и благотворительной деятельности.

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