Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермяки помнят «Белые ночи» Фестиваль «Город встреч» известен гораздо меньше Поделиться Твитнуть

Фото: Оргкомитет Пермь-300

Социологическое агентство «СВОИ» провело опрос на тему «Какой видится пермякам культурная жизнь в Пермском крае». О его результатах директор агентства Александр Нода рассказал 10 октября в Издательском доме «КоммерсантЪ-Прикамье» на круглом столе, посвящённом развитию культурной среды в Пермском крае.

Согласно данным исследования, большинство пермяков по-прежнему считают свой город промышленным.

Александр Нода, директор социологического агентства «СВОИ»:

— Ожидаемо ядро бренда Перми составляет промышленность. Самым популярным продолжением фразы «Пермь — это…» стало «промышленное сердце России».

Однако треть опрошенных жителей краевой столицы считают отличительной особенностью Перми большое количество театров и музеев — это четвёртый по популярности ответ. При этом характеристика Перми как культурной столицы России всё же не находит массовой поддержки у пермяков — его выбрали только пятая часть опрошенных. Культура занимает важное место в жизни пермяков, однако пока это не основополагающая характеристика бренда территории.

В ответах на вопрос «Какие направления мероприятий, культурных событий вам наиболее интересны?» на первое место вышли музыкальные события (67,9%), на втором месте — театральные (57,3%), замыкают тройку лидеров культурно-исторические мероприятия (50,4%). Все остальные варианты культурного досуга серьёзно отстают от тройки лидеров.

Александр Нода:

— Несмотря на то, что лидеры рейтинга — это массовые мероприятия с широкой аудиторией, есть различия в портрете тех, кому они интересны. Так, музыкальные мероприятия интересны молодым мужчинам, тогда как театральные и культурно-исторические — чаще женщинам в возрасте 46+.

В ответах на вопрос, с какими трудностями люди сталкиваются при планировании культурного досуга, на первое место с большим отрывом вышла высокая стоимость билетов — 44%. Все остальные сложности, такие как удалённость мест проведения, нехватка билетов и пр., назывались более чем в два раза реже. Только 16% опрошенных не сталкивались ни с какими трудностями при организации своего культурного досуга.

Интересным оказался ответ на вопрос, какой фестиваль является брендом №1 Пермского края: по-прежнему более половины жителей Прикамья считают таким брендом фестиваль «Белые ночи» (52%), который в последний раз проводился в 2014 году. На втором месте неожиданно оказалась «Небесная ярмарка» (33,9%), которая проходит непростой ребрендинг. На третьем месте — Дягилевский фестиваль (28,3%). Фестиваль «Город встреч», который позиционируется как замена «Белых ночей», назвали лишь 18% опрошенных.

Александр Нода:

— «Белые ночи» последний раз проводились в Перми 10 лет назад и несмотря на это стали безусловным лидером опроса. Фестиваль, который пришёл на смену «Белым ночам» в прошлом году — «Город встреч», казалось бы, прошёл совсем недавно, но успех «Белых ночей» в сознании пермяков переплюнуть не смог.

Мы считаем, что дело в маркетинге и PR в комплексе с эффектом новизны. «Белые ночи» в своё время пришли на пустующее поле культурных массовых мероприятий, когда кроме ежегодного массового Дня города на эспланаде не было больше ничего. Их начали масштабно пиарить: даже если ты не участвовал в них, не узнать о них у тебя почти не было шансов.

Сейчас же организация массовых мероприятий в сфере культуры в крае — поле очень конкурентное. Фестивалей много, они разные, по-разному интересные, что хорошо, но размывает аудиторию.

Оценке «Города встреч» в исследовании был посвящён отдельный вопрос. Более половины опрошенных (56,5%) затруднились оценить этот фестиваль. Главным событием года его назвали 15,3% респондентов, посредственным фестивалем — 13,2%, а 6,7% охарактеризовали «Город встреч» как «бессмысленную трату бюджетных денег». Другие варианты ответа (в сумме 7,3%) включают в себя как «Не слышал о таком», так и «Отличный фестиваль, каждый может найти событие для себя».

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