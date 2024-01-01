Елена Синица В Перми подготавливают остановочные павильоны к зиме За август и сентябрь проведено 4522 помывки, удалено свыше 2864 граффити Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми к зиме уже подготовлено свыше 1 тыс. остановочных павильонов. Их моют и очищают об объявлений, удаляют рисунки и ржавчину, красят каркасы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За август и сентябрь проведено 4522 помывки, удалено свыше 2864 граффити, проведено 28 014 очисток от объявлений. Помимо этого, в городе отремонтировали 74 павильона, заменили около 250 кв. м стекла, покрасили свыше 1 тыс. павильонов. До конца года планируется ремонт ещё 70 объектов.





В городском департаменте транспорта напоминают, что состояние павильонов зависит не только от регулярного обслуживания, но и от жителей. Городская инфраструктура — это общественное имущество.

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