Алёна Бронникова «Пермтрансжелезобетону» вновь не удалось оспорить решение Пермского УФАС Позицию антимонопольщиков поддержал кассационный суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа отказал АО «Пермтрансжелезобетон» в удовлетворении кассационного иска к Пермскому УФАС в деле о незаконном завышении цены на газобетонные блоки. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

УФАС признало ПТЖБ виновным в нарушении закона о защите конкуренции ещё в 2023 году. Производитель стройматериалов установил монопольно высокую цену на газобетонные блоки, злоупотребив своим доминирующим положением на товарном рынке. При этом увеличение стоимости не соответствовало увеличению затрат на его производство.

В ходе разбирательств завод снизил необоснованно завышенную цену на товар, однако решил оспорить постановление УФАС в суде и проиграл. За нарушение АО «Пермтрансжелезобетон» назначили штраф 475 тыс. руб. Затем позицию антимонопольщиков поддержал и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края.

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