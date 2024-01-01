Пермские антимонопольщики доказали свою правоту в споре с АО «Пермтрансжелезобетон» Апелляционный суд поддержал позицию УФАС Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края поддержал позицию Пермского УФАС и признал АО «Пермтрансжелезобетон» виновным в нарушении закона «О защите конкуренции», поскольку с конца 2021 года по июнь 2022-го компания увеличила отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза. Увеличение стоимости товара не соответствовало увеличению затрат на его производство. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее УФАС пришло к выводу, что производитель стройматериалов установил монопольно высокую цену на газобетонные блоки, злоупотребив своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке, что привело к ущемлению интересов покупателей, следовательно, противоречило антимонопольному законодательству. Было возбуждено антимонопольное дело.

В ходе разбирательств производитель снизил необоснованно завышенную цену на газобетонные блоки, но решил оспорить постановление УФАС в суде и проиграл.

За нарушение АО «Пермтрансжелезобетон» назначили штраф 475 тыс. руб.

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