Алёна Бронникова Особая экономическая зона «Пермь» увеличит число резидентов Статус резидентов получили ещё три компании Поделиться Твитнуть

Рабочая группа Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь» одобрила ещё три заявки организаций на получение статуса резидентов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Было рассмотрено три новых заявки потенциальных резидентов ОЭЗ: ООО «Технология композитов», ООО «Био Парма Тек» и ООО «Пермский промышленный парк», а также заявка о корректировке паспорта и финансовой модели инвестпроетка действующего резидента Особой экономической зоны — ООО «Осенцовский Сталепрокатный Завод», сообщили в региональном Минпромторге.

Одна из заявок поступила от компании «Технология композитов». На территории ОЭЗ организация планирует разместить производство полимерных многослойных труб для наружных сетей водоснабжения, водоотведения и газораспределения и систем транспортировки нефтепродуктов мощностью до 15 тыс. тонн в год. Реализация инвестпроекта позволит создать 86 новых рабочих мест. Объём инвестиций составит 900 млн руб.

Предприятие «Био Парма Тек» намерено построить биотехнологический завод по производству импортозамещающих кормовых добавок и белковых продуктов для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Объем инвестиций оценивается в 812,5 млн руб. В рамках реализации проекта появится 25 новых рабочих мест.

Компания «Пермский промышленный парк» создаст производство теплоизоляционных изделий из минеральной ваты, которая входит в перечень критической промышленной продукции в отрасли промышленности стройматериалов и может применяться во многих областях строительства. Организация планирует создать 47 новых рабочих мест и инвестировать порядка 916,7 млн руб.

Также на заседании рабочей группы были приняты корректировки паспорта и финансовой модели инвестпроекта действующего резидента ОЭЗ «Осенцовского сталепрокатного завода». По информации представителей компании, заложенные технические решения, заложенные в максимальной степени используют энерго- и ресурсосберегающие оборудование и технологии, поэтому плановый показатель объёмов электропотребления в документах проекта был снижен.

Напомним, Осенцовский сталепрокатный завод первым из резидентов ОЭЗ получил разрешение на строительство и в июле приступил к возведению первой очереди производства. Запуск производства запланирован на 2026 год.

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