Завод Прикамья автоматизировал производство средств индивидуальной защиты При поддержке ФРП удалось сократить издержки производства на 5% Поделиться Твитнуть

Предприятие Пермского края ОАО «Суксунский оптико-механический завод», выпускающее продукцию под торговой маркой «РОСОМЗ», автоматизировало производство средств индивидуальной защиты (СИЗ). При поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности (ФРП) производственный комплекс был оснащён высокотехнологичным роботизированным оборудованием, что позволило сократить издержки почти на 5%, а также снизить долю импорта на отечественном рынке.

Всего завод получил четыре льготных займа на модернизацию производств защитных очков, касок, противошумных наушников и других СИЗ на сумму 629 млн руб. Совокупный объём инвестиций составил почти 870 млн руб. В ходе реализации инвестпроектов было создано 39 новых рабочих мест.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Производительность труда» на заводе открылся корпоративный центр опережающей подготовки (КЦОП) для обучения сотрудников инструментам бережливого производства. Вместе с экспертами АНО «Агентство развития профессионального мастерства» был проведён аудит рабочих мест, разработаны корпоративные стандарты профессий и программа подготовки и повышения квалификации. Данный центр поможет сократить срок адаптации новых работников, повысить эффективность обучения и сократить непроизводственные потери.

«Доверяя работнику дорогостоящее оборудование, важно, чтобы он обладал необходимыми компетенциями, был высокоэффективным сотрудником. Для формирования таких навыков командой КЦОП созданы корпоративные стандарты, алгоритмы оценки персонала, которые позволяют выявлять слабые места в знаниях и умениях сотрудников, дают возможность выстроить систему обучения таким образом, чтобы быстро и эффективно внедрять сотрудника в производственный процесс», – рассказал генеральный директор ОАО Иван Колчанов.

Как сообщает краевое правительство, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 16 октября посетил СОМЗ с рабочим визитом. Он осмотрел производство и провёл совещание с руководством предприятия. Глава региона высоко оценил реализуемые инвестиционные проекты и подчеркнул, что продукция завода востребована не только в России, но и за её пределами.

«Помимо того, что предприятие выпускает высококлассные средства индивидуальной защиты, оно также является лидером в части автоматизации и роботизации процессов. Мы понимаем, что есть нехватка рабочей силы, но решением этого вопроса является, в том числе, увеличение производительности труда за счет использования роботов. При этом люди не остаются без работы и задействованы в других рабочих процессах», - отметил Дмитрий Махонин.

Он также добавил, что СОМЗ является социальным партнёром. Совместно с краевым и муниципальным правительством предприятие участвует в программах по строительству социально значимых объектов, оказывает поддержку при возведении жилья и общежития для местного техникума.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» является одним из ведущих российских компаний-разработчиков и производителей СИЗ, а также градообразующим предприятием Суксуна. Предприятие выпускает защитные очки, каски и каскетки, лицевые щитки, противошумные наушники, подшлемники, наколенники, комплексные СИЗ и СИЗ органов дыхания для всех сфер экономики и повседневной жизни. Ассортимент составляет более 1 000 видов продукции, состоящей на 80% из российских материалов.

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