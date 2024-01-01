Прокуратура возбудила дело в отношении Лысьвенского городского водоканала
Надзорное ведомство озвучило результаты проверки по факту отсутствия холодного водоснабжения в Лысьве
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Органы прокуратуры провели проверку по факту отсутствия холодного водоснабжения в Лысьве и выявили нарушения в части ненадлежащего содержания коммунальных сетей, сообщает прокуратура Пермского края.
«Главе администрации Лысьвенского городского округа и директору «Лысьвенского городского водоканала» внесено представление, — сообщили в надзорном ведомстве.
По итогам проверки в отношении «Лысьвенского городского водоканала» прокурором также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами).
Ранее, напомним, «Новый компантон» сообщал, что в Лысьве без воды оставались жители 60 многоквартирных домов, 1,5 тыс. частных домов и четыре социально значимых объекта, включая школы и детский сад. На устранение утечки на водоводах, которые произошли 11 и 12 октября, понадобилось двое суток.
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