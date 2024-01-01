Алёна Бронникова Жена погибшего работника в Прикамье взыскала с руководителя фирмы 800 тысяч рублей Несчастный случай произошёл ещё в 2022 году Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Жена погибшего в 2022 году сторожа компании ООО «Стройтехсервис» в Прикамье отсудила у работодателя компенсацию морального вреда. По информации краевой инспекции труда, Октябрьский районный суд взыскал с ответчика в пользу женщины 800 тыс. руб.

Мужчина погиб в марте 2022 года при выполнении трудовых обязанностей в результате отравления угарным газом на рабочем месте в вагоне-бытовке. В ходе расследования была установлена причина несчастного случая — нарушение технологического процесса, неправильная эксплуатация оборудования. В ведомстве отмечают, что вина пострадавшего актом не установлена.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми после смерти работника на производстве работодатель перечислил 3,2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда жене и троим несовершеннолетним детям, каждый из них получил по 800 тыс. руб. Трагедия произошла на предприятии в Осенцах во время очистительных работ.

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