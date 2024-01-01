В Перми ООО «Транс-сервис» выплатило за смерть работника 3,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

ООО «Транс-сервис» выполнило судебное решение и перечислило 3,2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда жене и троим несовершеннолетним детям работника, погибшего на производстве в Перми. Каждый из них получил по 800 тыс. руб. Об этом стало известно из пресс-релиза ГУ ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что трагедия произошла на предприятии в Осенцах во время очистительных работ. При дегазации пропановых цистерн возникло возгорание, в результате которого серьёзно пострадал промывщик-пропарщик. К сожалению, его травмы оказались несовместимы с жизнью. Следствие по данному инциденту выявило, что опасные работы выполнялись без надлежащего контроля со стороны работодателя и без соблюдения необходимых мер охраны труда, что стало основанием для иска против компании.

Исполнительные производства завершены фактическим исполнением.

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