В Перми прокуратура нашла нарушения в Верхне-Курьинском лесничестве На его территории были не убраны вовремя свалки и загрязнена почва Поделиться Твитнуть

Природоохранная прокуратура провела проверку на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества, которое относится к Пермскому городскому лесничеству, и нашла нарушения при ликвидации свалок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Сотрудники прокуратуры установили, что свалки отходов были ликвидированы не полностью, на территории лесничества находились склады твёрдых коммунальных отходов, а вдоль пешеходных дорожек лежал мусор.

Кроме этого, при проведении работ был повреждён почвенный слой. При этом восстановительные работы со стороны подрядчика и МКУ «Пермское городское лесничество» не были проведены.

В связи с допущенными нарушениями прокуратура внесла руководству учреждения представление.

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