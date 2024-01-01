В Перми прокуратура нашла нарушения в Верхне-Курьинском лесничестве
На его территории были не убраны вовремя свалки и загрязнена почва
Природоохранная прокуратура провела проверку на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества, которое относится к Пермскому городскому лесничеству, и нашла нарушения при ликвидации свалок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Сотрудники прокуратуры установили, что свалки отходов были ликвидированы не полностью, на территории лесничества находились склады твёрдых коммунальных отходов, а вдоль пешеходных дорожек лежал мусор.
Кроме этого, при проведении работ был повреждён почвенный слой. При этом восстановительные работы со стороны подрядчика и МКУ «Пермское городское лесничество» не были проведены.
В связи с допущенными нарушениями прокуратура внесла руководству учреждения представление.
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