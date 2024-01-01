Елена Синица
В пермском ТРЦ «Планета» состоялась плановая учебная эвакуация
В результате было эвакуировано порядка тысячи человек
В Перми 15 октября в ТРЦ «Планета» состоялась плановая учебная эвакуация. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.
Эвакуация проходила с проверкой работоспособности всех систем противопожарной защиты. В ней приняли участие 100 сотрудников служб экстренного реагирования, а также 22 единицы спецтехники. В результате было эвакуировано порядка тысячи человек.
Как итог, были продемонстрированы правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
По словам генерального директора торгового центра Евгения Каштанова, службы сработали чётко и последовательно, эвакуация была проведена всего за девять минут. При условии, что площадь торгового центра 150 000 м2 — это хороший результат, отмечает он.
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