Елена Синица В пермском ТРЦ «Планета» состоялась плановая учебная эвакуация В результате было эвакуировано порядка тысячи человек Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В Перми 15 октября в ТРЦ «Планета» состоялась плановая учебная эвакуация. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

Эвакуация проходила с проверкой работоспособности всех систем противопожарной защиты. В ней приняли участие 100 сотрудников служб экстренного реагирования, а также 22 единицы спецтехники. В результате было эвакуировано порядка тысячи человек.

Как итог, были продемонстрированы правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

По словам генерального директора торгового центра Евгения Каштанова, службы сработали чётко и последовательно, эвакуация была проведена всего за девять минут. При условии, что площадь торгового центра 150 000 м2 — это хороший результат, отмечает он.

В соответствии со стандартами компании плановые эвакуации проводятся не реже двух раз в год. Профилактические мероприятия направлены на поддержание высокого уровня пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре, а также создание комфортных безопасных условий для его гостей и сотрудников.

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