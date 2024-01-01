Зарина Ситдикова Автобусный маршрут № 16 в Перми начал курсировать почти до полуночи На конечную остановку в Запруд он будет прибывать в 23:24 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми продлили работу автобусного маршрута № 16 «М/р Владимирский — м/р Запруд». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Как пояснили в ведомстве, дополнительные отправления позволят улучшить транспортную доступность для жителей Мотовилихинского района.

Уже с 16 октября заключительный рейс из м/р Владимирский в сторону Запруда будет отправляться в 22:30. На конечную остановку автобус будет прибывать в 23:24. Такое расписание является актуальным только для будних дней, график работы маршрутов № 16 в выходные не изменился.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Перми прекратили работу в будние дни автобусы № 46 «Пермский академический Театр-Театр — Северное кладбище». По выходным маршрут, который ежегодно запускают на период дачного сезона, проработает до 27 октября по скорректированному расписанию.

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