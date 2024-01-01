Зарина Ситдикова В Перми прекращает работу сезонный маршрут № 46 Автобус будет курсировать до 27 октября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми прекращает работу сезонный автобусный маршрут № 46«Пермский академический Театр-Театр — Северное кладбище». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В ведомстве уточнили, что с 15 октября автобусы № 46 не будут осуществлять перевозку пассажиров в будние дни. А по выходным маршрут проработает до 27 октября. Однако расписание в оставшиеся дни на ближайшие две недели будет скорректировано.

Как отметили в дептрансе, к своему прежнему режиму работы автобусный маршрут вернётся следующей весной, с началом нового дачного сезона.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что администрация Перми планирует запустить два новых автобусных маршрута — № 83 и 84. Первый будет курсировать от ул. Ушинского до ул. 1905 года через ул. Самаркандскую, а второй будет курсировать от Новых Лядов до СНТ «Сылва».

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