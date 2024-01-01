Елена Синица В Перми пятый день ищут двух девочек-подростков Обеих девочек последний раз видели в Свердловском районе Перми 11 октября Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд им. Ирины Бухановой сообщил о пропаже двух девочек-подростков в Свердловском районе Перми. Об этом сообщается в соцсетях отряда.

Так, 16-летняя Мадинат Тагиева имеет ﻿﻿рост 160 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. Из особых примет - отсутствует верхний передний зуб. В тот день была одета в бежевое драповое пальто с укороченными рукавами, черную толстовку с капюшоном, черные широкие трикотажные брюки и черные кроссовки. С собой у неё был голубой джинсовый рюкзак с розовыми вставками.

Также пропала 15-летняя Софья Самойлова. Её рост 160 см, имеет среднее телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. В тот день на ней были черная жилетка на молнии, светло-серая толстовка с капюшоном, черные джинсы и ﻿﻿белые кроссовки на толстой подошве. С собой был рюкзак.

Обеих девочек последний раз видели в Свердловском районе Перми 11 октября.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.