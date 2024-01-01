Елена Синица Треть жителей Прикамья готова снизить зарплатные ожидания при гарантии трудоустройства Ещё 48%, напротив, не готовы менять свои требования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам третьего квартала 2024 года, примерно 48% опрошенных жителей региона сообщили, что не готовы к снижению своих зарплатных ожиданий даже при гарантии трудоустройства. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

Чаще других принципиальность в зарплатных вопросах проявляют представители сфер «Розничная торговля» (67% из них не уступят в сумме желаемой зарплаты), «Транспорт, логистика, перевозки» (62%), «Автомобильный бизнес», «Закупки» и «Медицина, фармацевтика» (по 60%).

В то же время около 33% жителей края готовы на уступки в вопросе зарплате, если им гарантируют приём на работу. В числе таких работники профессиональных сфер «Информационные технологии» (42% из них), «Искусство, развлечения, массмедиа» (35%).

Остальные же не готовы дать однозначный ответ.





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