Пермская пенсионерка потеряла свою квартиру после общения с телефонными мошенниками Суд постановил вернуть женщине жильё, признав их действия незаконными Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пенсионерка Тамара Турова из Перми стала жертвой телефонных мошенников, которые ввели её в заблуждение и обманным путём отобрали у женщины двухкомнатную квартиру. Справедливость женщина смогли добиться лишь после обращения в суд. Об этом сообщает «Рифей».

Больше года назад ей позвонили злоумышленники, которые представились работниками силовых ведомств. Женщине сказали: её квартира находится в опасности, а единственный способ сохранить ее от аферистов — переоформить на некое доверенное лицо. При этом деньги от купли-продажи она должна перевести на указанный счёт. И дали номер телефона риелтора.

Перепуганную женщину упорно убеждали, что если он не будет ничего делать, то лишится квартиры, поэтому пенсионерке нужно самой её продать, чтобы поменять кадастровый номер. Таким образом, она якобы могла спасти квартиру.

После продажи своего жилья, Тамара Турова больше года жила на съемной квартире, а перед этим у соседей в гостях, поскольку близких родственников у пенсионерки нет. Ей приходится много и тяжело работать, оплачивая аренду жилья, а её собственная двухкомнатная квартира другим людям, которые купили в одной из риелторских фирм по цене ниже рыночной. Купив жильё, они сразу же взломали двери и выгнали оттуда законную хозяйку. Бедной женщине разрешили забрать лишь кота.

«Они же самовольно взломали замки и залезли в эту квартиру. Ключи мне не дали. И только при вмешательстве Следственного комитета мне дали ключи на три дня. Они эту квартиру сдают, получают деньги, а квартплату не оплачивают», — рассказала Тамара Турова.

Женщина обратилась за помощью к адвокату Станиславу Шестакову. Они подали иск в суд о признании сделки купли-продажи недействительной, поскольку пострадавшую ввели в заблуждение, и она пыталась спасти его от утраты, а не продать. Это было единственным жильем пенсионерки.

«Суд постановил признать сделку недействительной, прекратить право собственности покупателя, признать право собственности продавца, моего доверителя. Очень, рады, что состоялось такое решение. Надо понимать, что такие решения единичные, как мне понимается, в большинстве случаев отказывают», — рассказал адвокат.

По его словам, решение суда по этому делу может послужить прецедентом для всех гражданских дел подобного толка. И когда сложится чётко устоявшаяся положительная практика о признании таких сделок недействительными, риелторы будут стараться держаться дальше от подобных «мутных» квартир.

Теперь Тамара Турова ждёт, когда решение суда о возвращении ей её законного жилья вступит силу. Однако сроки назвать сложно: ответчики планируют обжаловать решение в апелляционном порядке.

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