В Википедии появилась первая статья о работе пермского фонда «Дедморозим» В материале рассказывается о направлениях работы общественной организации помощи детям Поделиться Твитнуть

Фото: фонд «Дедморозим»

О деятельности команды пермского благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» появилась статья в Википедии. В публикации сообщается о наиболее значимых достижениях НКО для улучшения качества жизни тяжелобольных детей и сирот в регионе. Одна из них — решение проблемы с предоставлением лекарства пациентам со спинальной мышечной атрофией после обращения «Дедморозим» к президенту Владимиру Путину.

Как рассказала директор и соучредитель фонда Надежда Ли, страница в Википедии стала путеводителем по главным фактам из жизни НКО, подтверждённым ссылками на публикации в интернете, и поэтому с появлением новых значимых статей данные будут постепенно обновляться.

Статью в Википедии можно прочитать по ссылке. В ней сообщается о долгосрочных проектах фонда: о паллиативной помощи детям на дому «Больше жизни», о поддержке подопечных со смертельно опасными заболеваниями «Скорая чудес», о профилактике отказов от новорождённых и помощи семьям в трудной жизненной ситуации «В домике», об адаптации выпускников интернатов для детей с инвалидностью в социуме «Вернуть будущее».

История фонда началась как инициатива простых пермяков, которые решили исполнить новогодние желания ребят из детских домов, а впоследствии она выросла в объединение профессиональных НКО, которые решают проблемы детей с инвалидностью. Сегодня эта деятельность объединяет свыше 1 млн человек по всей России.

Ранее «Новый компаньон» публиковал интервью с директором «Дедморозим» Надеждой Ли. Она рассказала, с чего начинался фонд и какой путь он прошёл с момента основания.

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