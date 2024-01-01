Пермский «Амкар» обыграл «Композит» на домашнем поле Красно-чёрные вышли в следующий раунд FONBET Кубка России Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ФК "Амкар"

На стадионе «Звезда» 15 октября состоялся матч 5-го раунда Пути Регионов между командами «Амкар Пермь» и «Композит» из Павловского Посада. Итог матча: 1:0 в пользу красно-чёрных.

Единственный и решающий гол в игре на 41-й минуте смог забить нападающий пермской команды Джамал Дибиргаджиев. Таким образом, «Амкар» вышел в шестой раунд Пути Регионов и достиг наилучшего результата в FONBET Кубке России с момента возрождения.

Отметим, в этом сезоне пермская команда начала свой путь со второго раунда. В серии пенальти она обыграла «Уралец ТС» из Нижнего Тагила. В третьем раунде «Амкар» дома одолел одного из лидеров серебряной группы Второй лиги А — «Торпедо» из Миасса со счетом 1:0. Единственным голом в той встрече отметился пермяк Лев Мальцев. В четвёртом раунде в драматичном матче «Амкар» дома обыграл клуб Первой лиги — «Черноморец».

Весной следующего года пермским футболистам предстоит встреча на домашнем поле с командой Российской премьер-лиги.

Напомним, 12 октября футбольный клуб «Амкар Пермь» обыграл на выезде команду «Лада». Встреча проходила на стадионе в Сызрани и завершилась со счётом 2:1 в пользу пермяков. Голами в пермском клубе отличились Лев Толкачёв и Илья Юрченко.

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