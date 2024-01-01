Зарина Ситдикова Пермский «Амкар» победил в Сызрани и сохранил шанс на выход из группы Судьба клуба решится в последнем матче турнира Поделиться Твитнуть

Футбольный клуб «Амкар Пермь» 12 октября обыграл на выезде команду «Лада». Встреча проходила на стадионе в Сызрани и завершилась со счётом 2:1 в пользу пермяков. Голами в пермском клубе отличились Лев Толкачёв и Илья Юрченко.

По итогам 25 игр в рамках Второй лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ) «Амкар Пермь» набрал 52 очка и остался на второй строчке турнирной таблицы.

«Сегодня самым важным был результат. Мы его добились. Пока есть минимальный шанс — мы будем бороться», — сказал по итогам прошедшей встречи главный тренер пермской команды Андрей Блажко.

До завершения турнира остался один матч. Выйти из группы «Амкар Пермь» может только в случае победы и одновременном проигрыше команды «Динамо-Киров», которая сейчас возглавляет общий зачёт, опережая пермяков на два очка.

Таким образом, для подопечных Андрея Блажко всё решится во встрече ФК «Волна», которую «Амкар» проведёт на выезде. Игра состоится 19 октября (0+).

До этого поединка на стадионе «Звезда» в Перми пройдёт матч «Амкара» с командой Второй лиги ФК «Композит» (Павловский Посад) в рамках пятого раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча пройдёт 15 октября в 17:00 (0+).

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