В Перми на выходные закроют движение на участке улицы Соликамской Там будут менять водопропускную трубу Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, с 00:00 19 октября и до 06:00 20 октября будет полностью закрыто движение транспорта по улице Соликамской — на участке от ул. Кизеловской до ул. Соликамской, 285. В этом месте будут проводится работы по замене водопропускной трубы.

Объехать место проведения работ можно по ул. Липовая — ул. Лянгасова — ул. Целинная — ул. Ивана Франко — ул. Гашкова.

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Всех автомобилистов в ведомстве попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут своих поездок.

Ранее, «Новый компаньон» сообщал, что на участке дороги в Мотовилихинском районе Перми, строящемся в рамках первого этапа будущей трассы ТР-53, повторно продлили ограничение на проезд. Речь идёт о выезде с ул. Старцева к ул. Грибоедова. Его вновь перекрывали с 11, 14 и 15 октября с 00:00 до 5:30.

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