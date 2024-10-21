В Перми снизят стоимость школьных проездных Депутаты Пермской городской Думы поддержали увеличение скидки на школьные проездные документы Поделиться Твитнуть

Члены думского комитета по экономическому развитию и социальной политике одобрили проект решения об увеличении скидки на школьные проездные.

Стоимость месячного проездного предлагается снизить с 1100 рублей до 777 рублей, рассказал начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин.





Из опроса родителей выяснилось, что ежемесячно они выделяют около 700-800 рублей на проезд для ребёнка. Но не все дети оплачивают проезд, часто тратят их по-своему усмотрению.





В департаменте считают, что снижение стоимости позволит снизить количество безбилетных пассажиров: родители будут чаще покупать проездные для детей, средства сразу поступят в бюджет. Получается, что месячный проездной для школьников будет стоить почти на 50% дешевле, чем 5 лет назад, отмечают в департаменте.





При этом, тариф на 15 дней будет упразднён, поскольку его стоимость на сегодняшний день идентична предлагаемой. Проездной документ не будет зависеть от графика учёбы, приобрести его можно будет в любое время в 45 точках продажи.





Кроме того, в начале ноября планируется масштабная акция по распространению проездных в школах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.