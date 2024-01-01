Елена Синица В Соликамске мужчина обокрал больницу, в которой его лечили В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже с незаконным проникновением в помещение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Накануне молодой человек распивал алкоголь с незнакомцем, между ними завязалась драка, в результате одному из них понадобилась помощь травматолога. Потерпевшего определили в палату, назначили процедуры, прописали постельный режим. Но тот решил, что это всё излишне, и в ту же ночь собрался домой. Однако перед этим похитил из одного кабинета устройство для раздачи интернета, а из фойе — телевизор.

Обнаружив кражу, врачи обратились в полицию, молодого человека задержали, технику вернули на место.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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