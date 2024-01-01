Алёна Бронникова Жителей Прикамья предупреждают о мошенничестве с подарочными сим-картами Злоумышленники изобрели новый способ обмана Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жителей Пермского края предупреждают о новой схеме мошенничества. Как сообщили ТАСС в компании МТС, злоумышленники получают доступ к личным данным, рассказывая абонентам, что на их имя якобы открыта подарочная сим-карта.

«Мошенники звонят жертве и представляются сотрудниками мобильного оператора. Они сообщают, что на имя абонента была открыта "подарочная" сим-карта, на которой, по их словам, якобы уже имеется сумма. Мошенники заверяют, что, если абонент не нуждается в данной сим-карте, её можно закрыть, а деньги — вывести на свой банковский счёт», — рассказал директор продукта «Защитник» компании Андрей Бийчук.

По словам злоумышленников, если не вывести эти деньги сразу, они будут потеряны. Поэтому абонентов просят поделиться своими паспортными и банковскими данными, чтобы перевести им деньги с мнимой сим-карты, а также могут попросить установить приложение для удалённого доступа или передать код из смс.

Получив личные данные жертвы и доступ к аккаунту, мошенники выводят все деньги с её счёта или используют их для дальнейших махинаций.

Чтобы защититься, не стоит передавать свои личные данные посторонним лицам. Отмечается, что сотрудники call-центра не запрашивают подобную информацию. Чтобы удостовериться, что разговор был не с мошенником, рекомендуется перезвонить по официальному телефону компании.

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