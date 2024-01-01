Алёна Бронникова В Пермском крае простились с участником СВО Александром Алем Он был награждён посмертно Орденом мужества Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Оханском городском округе Пермского края 14 октября состоялись похороны военнослужащего Александра Аля, погибшего в зоне боевых действий специальной военной операции в июле 2024 года. Об этом сообщается в официальной группе администрации муниципалитета ВКонтакте.

Александру Алю было 34 года. После окончания одной из краснокамских школ получил профессию сварщика, работал в Перми, а затем подписал контракт с ВС РФ о прохождении службы в зоне СВО, где служил мотострелком. Был посмертно награждён Орденом мужества. Решение организовать похороны в Оханске приняли его родители, которые там живут.

Напомним, 14 октября в Частинском муниципальном округе простились с погибшим на СВО рядовым мотострелкового батальона Сергеем Перевозчиковым. Он погиб 5 октября.

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