Эксперт Андрей Шихов рассказал, когда в Перми выпадет снег Циклон с северо-запада Сибири принесёт в Пермский край осадки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Андрей Шихов, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, сообщил о прогнозе погоды в Перми.

Первый снег уже выпадал в Перми 9 октября. И есть вероятность, как рассказал «Новому Компаньону» Андрей Шихов, небольшого снега в начале следующей недели. Осадки в виде снега в столице Пермского края ожидаются в третьей декаде октября вместе с циклоном с северо-запада Сибири, который придет примерно 20 октября.





Дневная температура будет варьироваться от +2 до +4 градусов, а ночная — от 0 до -2 градусов.





«В понедельник и вторник, 21 и 22 октября, в Перми может образоваться небольшой снежный покров», — отмечает эксперт.





Наиболее интенсивные снегопады ожидаются в Красновишерском округе.





Ночью на северо-востоке региона будет теплее, чем в выходные 12-13 октября, когда в Кыну Лысьвенского округа было -16 градусов.

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