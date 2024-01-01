Алёна Бронникова В Прикамье реализуют проект КРТ рядом с ледовой ареной в Соликамске На территории разрешается возведение домов высотой до 12 этажей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Соликамского городского округа в Пермском крае приняла решение о реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Как указано в опубликованном на сайте мэрии постановлении от 4 октября, речь идёт о незастроенной территории в границах девяти участков микрорайона Клестовка, рядом с ледовой ареной «Соль».

Общая площадь земли, где планируется строительство, составляет 2,4 га. Срок реализации проекта — семь лет со дня подписания договора о КРТ, который будет заключён по результатам торгов.

В перечень разрешённых видов использования земельных участков, расположенных в границах КРТ, вошли многоэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание и магазины. Согласно предельным параметрам, на рассматриваемой территории разрешено строительство зданий высотой до 12 этажей.

Как сообщили в краевом минимущества изданию «Коммерсантъ-Прикамье», обратившему первым внимание на документ, данный проект в Соликамске станет первым. Сейчас с администрацией прорабатывается вопрос реализации КРТ на рассматриваемой территории.

Ранее в этом году в микрорайоне Клестовка в Соликамске был введён в эксплуатацию муниципальный дом. Квартиры в девятиэтажной новостройке получат семьи из аварийных домов и дети-сироты.

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