Елена Синица Приставы записались на стрижку к жительнице Перми, чтобы взыскать долг Женщина внесла необходимую сумму на депозитный счёт ведомства Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Визит к парикмахеру стал для судебного пристава из краевой столицы служебной необходимостью. Поводом для этого послужило исполнительное производство об обращении взыскания на залоговое имущество — двухкомнатную квартиру общей площадью 57, 5 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Женщина задолжала банковской организации 172 тыс.руб. Представители кредитора обратились в суд, чтобы им передали предмет залога. Суд удовлетворил это требование. Так как пермячка игнорировала требования суда, приставы пошли на крайние меры — заметили баннер на балконе должницы о записи на парикмахерские услуги.

В оговоренное время неплательщица увидела на своем пороге не клиентку, а судебных приставов. Так они прошли в квартиру и составили необходимые документы. После женщина внесла на депозитный счёт ведомства необходимую сумму. Арест с недвижимости снят.









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