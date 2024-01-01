В пермском ТРК «СемьЯ» откроется новое кафе «Восток-папа» Оно займёт площади «Бахчисарая» Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

На фудкорте ТРК «СемьЯ» появится новое кафе — «Восток-папа». Оно начнёт работу на бывшей площадке кафе восточной кухни «Бахчисарай». Об этом сообщается в телеграм-канале торгового комплекса.

Сейчас идут подготовительные работы по установке нового оборудования.

«Мы обновляем наш фудкорт, сохраняя при этом представленность популярной восточной кухни. Классический подход к управлению зонами общепита рекомендует обновлять кафе примерно раз в пять лет. Это позволяет поддерживать интерес посетителей. Надеемся, что «Восток-папа» понравится посетителям ТРК», — рассказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.

Для размещения кафе «Восток-папа» площадь его зоны на фудкорте расширят примерно на 10%. Планируется, что его откроют в ноябре.

На сегодняшний день в Перми, судя по данным 2Gis, три точки, где есть это кафе: в ТЦ «Семь пятниц» на ул. Революции, 60/1, в «Планете» на ш. Космонавтов, 162Б и в «iMALL Эспланада» на ул. Петропавловской, 73а.

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